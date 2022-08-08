Следком завершил расследование уголовного дела об убийстве ребенка Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове завершено расследование резонансного преступления, которое произошло в конце октября прошлого года в Пролетарском районе, сообщает региональный следком.

Тогда 59-летний житель дома на Лекальной напал с ножом на внука. Пенсионер наносил удар за ударом, пока сердце ребенка не перестало биться. Мужчину задержали в тот же вечер.

"НЕ ПОНИМАЛ, ЧТО ТВОРИТ"

По версии следствия, дед расправился с внуком, которому заменил отца, будучи сильно пьяным. И на тот момент пенсионер якобы не понимал, что делает.

- Во время расследования уголовного дела в отношении мужчины провели психолого-психиатрическую экспертизу, - пояснили в СУ СК по Ростовской области.

Врачи пришли к выводу, что в момент страшного преступления, на фоне спиртного, у пожилого человека проявилось временное психическое расстройство. И он не отдавал себе отчет в том, что творит. Поэтому суд отправил ростовчанина на принудительное лечение.

«МАЛЬЧИКА ЛЮБИЛ ОЧЕНЬ»

Тем временем, соседи пенсионера до сих пор не понимают, как такое могло произойти. Елена Петренко ( имя по просьбе собеседницы изменено, - прим. ред.) долго жила в одной многоэтажке с этим мужчиной.

Она рассказала корреспонденту «КП-Ростов-на-Дону», что весь двор знал его как доброго и чуткого. Несколько лет назад мужчина овдовел.

- Да, выпивал с мужиками за гаражами. Но никогда не устраивал дебошей. Всегда тихо шел домой спать. Потеряв жену, посвятил себя дочери. Когда она попала в аварию, выхаживал ее, буквально поставил на ноги, - рассказала корреспонденту «КП-Ростов-на-Дону» соседка.

Когда же у дочери родился сын, то мужчина помогал ей воспитывать ребенка. Такая поддержка была как нельзя кстати.

- Дочь развелась и много работала. А дедушка нянчил внука. Мне всегда казалось, что мальчика он любил очень, - добавила знакомая семьи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Он вынянчил мальчика»: Подозреваемый в убийстве шестилетнего внука ростовчанин заменил ребенку отца

По версии следкома, злоумышленник несколько раз ударил мальчика ножом (подробнее)

А В ЭТО ВРЕМЯ

В Ростове-на-Дону 71-летняя пенсионерка зарубила топором мужа, невестку и маленького внука

Предполагаемая причина тройного убийства на Портовой - квартирный вопрос (подробнее)

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

В Ростове-на-Дону в убийстве 6-летнего мальчика подозревают родного деда

Подозреваемого уже задержали (подробнее)