В Ростове осудили IT-специалиста, причастного к украинским DdoS-атакам

Мужчину приговорили к двум годам лишения свободы и штрафу 500 тысяч рублей. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростове осудили местного жителя, причастного к хакерским атакам Украины на российские сайты, включая Минобороны и Президента РФ. Об этом сообщили в донском управлении ФСБ России.

Мужчина, по данным ФСБ, в феврале 2022 года, когда началась специальная военная операция, выступил противником борьбы с киевским режимом. После этого он принимал участие в DdoS-атаках, которые организовывала Украина, на российские сайты.

Целью хакерских атак было нарушить нормальную работу сайтов Минобороны России, Президента России и нескольких крупных банков.

Железнодорожный районный суд Ростова признал виновным мужчину по части 1 статьи 274.1 УК России «Неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации». Его приговорили к двум годам лишения свободы, а также штрафу 500 тысяч рублей. Отбывать наказание он будет в колонии-поселении.

Осужденный попытался в апелляционном порядке обжаловать приговор суда, но его оставили без изменений.

Напомним, что в конце августа хакеры взломали платежную систему городских автобусов Ростова. При этом, как оказалось, на их работу эта атака не повлияла.

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