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НовостиПроисшествия7 сентября 2023 8:53

В Батайске на улице Мира, в районе поврежденного дома, ограничили проезд машин

Участок улицы Мира в Батайске перекрыли после ситуации с повреждением нежилой постройки
Ангелина СКИБА
Водителей просят объезжать перекрытый участок пути. Фото: сервис «Яндекс. Карты»

Водителей просят объезжать перекрытый участок пути. Фото: сервис «Яндекс. Карты»

7 сентября в Батайске, в районе поврежденного нежилого дома, ограничили проезд по улице Мира. Об этом в своем телеграм-канале предупредил глава администрации города Роман Волошин.

- В связи с работой экстренных служб ограничено движение по улице Мира от Садовой до Фрунзе. Чтобы не создавать заторы на этом участке, планируйте пути объезда, - обратился к автолюбителям Роман Волошин.

Ранее, этим же утром, чиновник сообщил, что лично посетил место происшествия.

- Пострадавших нет. Выясняем обстоятельства случившегося, - проинформировал Роман Волошин.

Напомним, о повреждении одного из домов в Батайске сообщал и губернатор Василий Голубев. Глава региона также опубликовал информацию о падении двух БПЛА: один сбили за чертой Ростова-на-Дону, второй упал на улице Пушкинской, в центре донской столицы.

Сейчас в районе трех домов в Ростове действует режим ЧС. На месте работают следователи, а также представители экстренных и коммунальных служб.

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