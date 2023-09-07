На базе отдыха у ростовчанина пропал мотоцикл за 240 тысяч рублей

У ростовского мотоциклиста украли байк на базе отдыха Фото: Михаил ПАТЛИС

В Ростове, на одной из баз отдыха, ее сотрудник совершил кражу. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области, в тот день туда приехал мотоциклист. Водитель выпил и, решив не рисковать, оставил байк за 240 тысяч рублей на территории базы.

Вернулся за ним не сразу, а спустя несколько дней. Но мотоцикла там уже не было. Тогда байкер отправился в полицию писать заявление.

Как сообщили в ведомстве, оказалось, что мотоцикл украл охранник базы. На допросе мужчина признался, что он вначале покатался на байке, а потом продал его за 140 тысяч рублей.

Сотрудника базы задержали и завели на него дело по статье «Кража».

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