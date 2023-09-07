Окна выбило в районе больницы № 8 в Ростове после падения БПЛА 7 сентября

Осколки огородили также около больницы № 8 Фото: Дмитрий Кутепов

После падения БПЛА в трех домах на Пушкинской в Ростове-на-Дону повыбивало стекла. Разлетевшиеся осколки также огородили около больницы № 8, однако остекление самого здания медучреждения и его фасад не пострадали. Об этом с места происшествия сообщил журналист «КП - Ростов-на-Дону».

Медики, по всей видимости, продолжают работу в штатном режиме. Проезд в районе здания ограничен, но посетителям разрешают проходить к больнице, минуя протянутую ленту.

Напомним, больница № 8 находится на Пушкинской, 31. Рядом с этим адресом, в пределах домов № 39, 41 и 42, с 9 часов утра был введен режим ЧС. Сейчас на указанной территории работают следователи, а также представители коммунальных и экстренных служб. Уточняется нанесенный ущерб.

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