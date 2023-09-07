Появились кадры с места падения БПЛА в Ростове-на-Дону

Сейчас на улице Пушкинской действует режим ЧС Фото: Дмитрий Кутепов

Утром 7 сентября журналист «КП - Ростов-на-Дону» побывал на месте падения БПЛА в центре донской столицы. Напомним, сегодня, около 3 часов ночи, над городом были сбиты два беспилотных летательных аппарата. Один упал за чертой донской столицы, второй - на улице Пушкинской.

Пострадали несколько припаркованных машин Фото: Дмитрий Кутепов

Известно, что беспилотник рухнул в районе домов № 39, 41 и 42. После этого оказались повреждены фасады, выбило окна. Пострадали несколько припаркованных машин. Медпомощь потребовалась одному человеку с резаными ранами ног, позже он отказался от госпитализации.

Сейчас в указанном районе, в центре Ростова-на-Дону, действует режим ЧС. На месте работают следователи и представители экстренных служб. Специалисты также начали уточнять нанесенный ущерб, чтобы потом оформить выплаты местным жителям.

Беспилотник рухнул в районе домов № 39, 41 и 42 Фото: Дмитрий Кутепов

Добавим, к месту происшествия также прибыли энергетики. После завершения следственных действий они приступят к подключению 20 обесточенных домов - при падении БПЛА, по данным городских властей, был поврежден электрощит.

Сейчас на улице Пушкинской, от Буденновского до Халтуринского, ограничено движение транспорта. Водителей просят выбирать альтернативные маршруты.

На участке от Буденновского до Халтуринского ограничено движение транспорта Фото: Дмитрий Кутепов

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