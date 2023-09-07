В Ростове задержали мужчину, который посреди улицы угрожал окружающим гранатой

Мотивы задержанного с гранатой пока не ясны. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Ростове сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали мужчину, который угрожал местным жителям гранатой. Происшествие случилось в Октябрьском районе. Об этом сообщили в донской полиции.

В ведомстве отметили, что после сообщения о нарушении сотрудники ППС незамедлительно прибыли на место и задержали мужчину.

— В результате инцидента никто не пострадал. Мотивы задержанного и обстоятельства происшествия устанавливаются, - прокомментировали в МВД.

Напомним, в конце июля в Ростове в одной из пятиэтажек на Вертолетном поле в руках мужчины взорвался запал от гранаты. Он получил травмы - пострадавшего доставили в больницу.

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