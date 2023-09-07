В центре Ростова-на-Дону завершают работы по устранению последствий падения БПЛА

Спасатели сняли со зданий нависавшие аварийные конструкции. Фото: телеграм-канал главы администрации Ростова-на-Дону Алексея Логвиненко

В центре Ростова-на-Дону к вечеру 7 сентября завершают работы по устранению последствий падения БПЛА. Об этом в своем телеграм-канале рассказал губернатор Василий Голубев.

- Спасатели сняли со зданий нависавшие аварийные конструкции. Коммунальные службы убирают территорию. С улицы вывезли пострадавший транспорт: повреждения получили 10 машин, в том числе одна сгорела, - прокомментировал Василий Голубев.

По словам главы региона, пострадали три жилых дома.

- Планируется, что уже сегодня все жители смогут вернуться в свои квартиры. Пока же для людей организовали горячее питание и выдачу сухого пайка, - добавил Василий Голубев.

По данным властей, ущерб устанавливают шесть оперативных групп, созданных районной администрацией. Решения о выплате компенсаций будут принимать по итогам обхода зданий и на основании заявлений пострадавших.

Напомним, около 3 часов ночи 7 сентября над Ростовом-на-Дону система ПВО сбила два беспилотных летательных аппарата. Один рухнул за чертой города, второй - на Пушкинской, около домов № 39, 41 и 42. Рядом с указанными строениями с 9 утра действует режим ЧС.

Добавим, повреждение нежилого здания сегодня также зафиксировали на одной из улиц в центре Батайска. Сейчас в Ростове и Батайске еще продолжаются следственные действия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове восстановили энергоснабжение 20 домов, оказавшихся в зоне падения БПЛА

В центре Ростова отремонтировали поврежденный электрощит, восстановлена подача энергоресурса (подробности)