В Ростове построят перехватывающую стоянку

На Дону на трассах появятся дополнительные пункты весогабаритного контроля Фото: Михаил ФРОЛОВ

Во время прямой линии с губернатором Ростовской области Василием Голубевым, которая прошла в четверг, седьмого сентября, поступило много вопросов, касающихся дорог.

В частности, жителей портовых городов беспокоит то, что перегруженные большегрузы портят трассы.

- А еще десятки грузовиков стоят возле главных зернохранилищ Ростова на левом берегу. Специализированной стоянки для них нет, поэтому часто на этом участке скапливаются пробки, - уточнили дончане.

В свою очередь, Василий Голубев заявил, что знает о проблеме.

- На самом деле, на месте мы точно не стоим. Проблема не возникла сегодня. Она накатывала на нас в последнее время, особенно, когда увеличился объем выращенной продукции. Мы планируем до конца этого года создать и включить в работу 11 стационарных пунктов весогабаритного контроля. Также будем использовать передвижные посты весогабаритного контроля, - сказал губернатор.

А еще, по словам Василия Голубева, на улице Первой Луговой будет создана перехватывающая стоянка.

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