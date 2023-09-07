С начала года в Ростовской области социальными контрактами воспользовались четыре тысячи семей

На эти цели у региона предусмотрено 1,3 млрд рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Дону с начала года 22 тысячи жителей области получили возможность реализовать свои новые бизнес-планы благодаря социальным контрактами. Также четыре тысячи семей благодаря соцконтрактам смогли развить свое дело. Об этом сообщил губернатор Василий Голубев.

По словам главы региона, для этих целей были созданы местные центры «Мой бизнес». Именно они должны быстро помочь людям подготовить все необходимые документы для получения социального контракта. В том числе в этих центрах помогут составить бизнес-план. Обратиться за помощью в «Мой бизнес» дончане могут как офлайн, так и дистанционно. На эти цели у региона предусмотрено 1,3 млрд рублей.

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