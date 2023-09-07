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НовостиОбщество7 сентября 2023 17:08

С начала года в Ростовской области социальными контрактами воспользовались четыре тысячи семей

Донской губернатор сообщил, что соцконтрактами за этот год успели воспользоваться четыре тысячи семей
Екатерина ПОПОВА
На эти цели у региона предусмотрено 1,3 млрд рублей.

На эти цели у региона предусмотрено 1,3 млрд рублей.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Дону с начала года 22 тысячи жителей области получили возможность реализовать свои новые бизнес-планы благодаря социальным контрактами. Также четыре тысячи семей благодаря соцконтрактам смогли развить свое дело. Об этом сообщил губернатор Василий Голубев.

По словам главы региона, для этих целей были созданы местные центры «Мой бизнес». Именно они должны быстро помочь людям подготовить все необходимые документы для получения социального контракта. В том числе в этих центрах помогут составить бизнес-план. Обратиться за помощью в «Мой бизнес» дончане могут как офлайн, так и дистанционно. На эти цели у региона предусмотрено 1,3 млрд рублей.

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