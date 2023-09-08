На выходных в Ростовской области прогнозируют резкое похолодание и осадки

Местами по региону возможны небольшие и умеренные дожди Фото: Иван МАКЕЕВ

Резкое похолодание и осадки ожидаются в Ростовской области на выходных 9 и 10 сентября. Об этом говорится в прогнозе Ростовского гидрометцентра.

- В течение двух дней в регионе сохранится переменная облачность. Местами возможны небольшие и умеренные дожди, - предупреждают синоптики.

9 сентября ветер будет северной четверти 9-14 м/с. Ночью столбики термометров установятся в районе +9-14 градусов, в отдельных территориях будет до +6, по северу - до +2. Днем будет +14-19 градусов.

10 сентября ветер обещают северный и северо-западный 6-11 м/с, иногда с порывами до 12-14 м/с. Температура воздуха ночью составит +7-12, местами до +3. Днем ожидается +14-19, по югу - до +23.

Добавим, ранее начальник Ростовского гидрометцентра Елена Назарова сообщила, что заморозки в регион придут в конце месяца.

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