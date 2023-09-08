В Таганроге начали демонтаж незаконного строения около Центрального рынка

Незаконное строение занимало муниципальную землю более десяти лет Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Таганроге приступили к демонтажу незаконного строения около Центрального рынка. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава администрации города Андрей Фатеев.

- Еще одной новостью из «народного журнала» делюсь с вами. Начали работы по сносу незаконного строения, которое более десяти лет стояло на муниципальной земле около Центрального рынка, - написал Андрей Фатеев.

Чиновник уточнил, что речь идет об объекте, который находился на Гоголевском, 31, в одном из самых людных мест Таганрога.

Напомним, ранее стало известно, что бывший полигон ТБО приморского города планируют ликвидировать до декабря 2024 года.

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