В Таганроге начали демонтаж незаконного строения около Центрального рынка

Незаконное строение занимало муниципальную землю более десяти лет
Фото: Олег РУКАВИЦЫН
В Таганроге приступили к демонтажу незаконного строения около Центрального рынка. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава администрации города Андрей Фатеев.
- Еще одной новостью из «народного журнала» делюсь с вами. Начали работы по сносу незаконного строения, которое более десяти лет стояло на муниципальной земле около Центрального рынка, - написал Андрей Фатеев.
Чиновник уточнил, что речь идет об объекте, который находился на Гоголевском, 31, в одном из самых людных мест Таганрога.
Напомним, ранее стало известно, что бывший полигон ТБО приморского города планируют ликвидировать до декабря 2024 года.
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