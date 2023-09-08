В Ростовской области за ходом выборов следят более 23 тысяч наблюдателей

Всего на Дону открыли более 2,5 тысячи избирательных участков Фото: Дмитрий Кутепов

На избирательных участках в Ростовской области задействовали более 23 тысяч наблюдателей. Такие данные опубликовали на сайте донского Избиркома.

- Из общего числа около 18,5 тысячи наблюдателей будут представлять интересы кандидатов и политических партий. Почти 5 тысяч человек прошли подготовку в Общественной палате региона. Они будут вести контроль на выборах депутатов областного парламента, - говорится в сообщении.

Напомним, с 8 по 10 сентября в Ростовской области состоится голосование за кандидатов в депутаты Законодательного Собрания региона VII созыва. Также в отдельных территориях проведут основные и дополнительные выборы депутатов представительных органов власти.

Всего на Дону открыли более 2,5 тысячи избирательных участков. Проголосовать смогут свыше 3 млн человек, из которых более 70 тысяч - впервые голосующие.

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