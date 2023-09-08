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НовостиОбщество8 сентября 2023 13:05

В Матвеево-Курганском районе планируют сдать 3 км межмуниципальной дороги

Ремонт участка трассы завершают в Ростовской области
Ангелина СКИБА
Дорожный ремонт ведут в рамках национального проекта

Дорожный ремонт ведут в рамках национального проекта

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Матвеево-Курганском районе Ростовской области приступили к завершающему этапу ремонта 3-километрового участка межмуниципальной дороги. Об этом сообщает пресс-служба донского Минтранса.

- Сейчас специалисты укрепляют щебнем обочины. В ближайшее время состоится приемка выполненных работ, - прокомментировали в ведомстве.

Речь идет об отрезке пути поселок Матвеев Курган - Большекрепинская - Родионово-Несветайская. Здесь уже обновили основную дорогу, съезды и примыкания, заменили бортовые камни, нанесли разметку, а также сделали покрытие на остановке и тротуарах.

По данным властей, ремонт проезжей части ведется в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Напомним, ранее о планах на будущую трехлетку в сфере дорожного строительства озвучил губернатор Василий Голубев.

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