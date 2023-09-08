В Ростове-на-Дону бывшего управленца «Ростовводоканала» отправили в колонию

Приговор вынесли в Кировском районном суде Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону бывший председатель совета директоров АО «Ростовводоканал» Георгий Светлицкий получил 5 лет колонии общего режима. Об этом сегодня, 8 сентября, сообщает пресс-служба УФСБ России по донскому региону.

- Кроме основного срока, подсудимому на 3 года запретили занимать посты в коммерческих организациях. Также постановили зачесть время содержания под стражей с августа 2021 года в срок отбытия наказания. Решение суда пока не вступило в силу, - рассказали в ведомстве.

По данным следствия, дело в отношении Георгия Светлицкого по статье «Мошенничество» (ч. 4 ст.159 УК РФ) завели в августе 2021 года. Тогда управленца уличили «в организации хищения 204 млн рублей предприятия путем приобретения у аффилированной компании неликвидного имущества - канализационной сети по улице Портовой».

После этого, уже в 2022 году, было возбуждено дело по статье «Легализация денежных средств» (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). На этот раз задержанного заподозрили в том, что он «отмыл» более 100 млн рублей.

Напомним, в 2021 году в Ростовском областном суде подтвердили приговор в 12 лет колонии экс-президенту АО «Евразийский» и бывшему совладельцу «Ростовводоканала» Станиславу Светлицкому.

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