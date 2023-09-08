В Ростове прошла хоровая акция «Журавли»

В Ростове в честь столетия поэта Расула Гамзатова прошла хоровая акция «Журавли» . Фото: администрация Ростова-на-Дону

В Ростове-на-Дону состоялась акция «Журавли». Об этом сообщил на своей странице в социальной сети глава администрации города Алексей Логвиненко. Мероприятие прошло 8 сентября на Театральной площади. Тысячи юных ростовчан приняли участие в памятной акции.

- У стелы «Воинам-освободителям города Ростов-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков» в День рождения Расула Гамзатова состоялась хоровая акция «Журавли» в честь 100-летия выдающегося поэта, - поделился глава администрации города.

Алексей Логвиненко отметил, что творчество известного поэта для каждого стали настоящим символом памяти обо всех, кто пал героической смертью во имя Родины.

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