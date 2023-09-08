В Ростовской области ветеран ВОВ и молодежь проголосовали на выборах облпарламента

Ветеран Великой Отечественной войны, потомственный казак Николай Павлович Шпинев Фото: Эльмира Гамзаева

В Ростовской области ветеран Великой Отечественной войны отдал голос на выборах в областной парламент. Николай Павлович Шпинев в первый день выборов проголосовал в Боковском районе. В силу почтенного возраста ветеран голосовал дома. Он сообщил, что выборы для него многое значат.

-Каждые выборы — это новый виток в истории нашего региона. От нашего участия зависит, как дальше будет развиваться наше общество. Поэтому очень важно проголосовать, — рассказал Николай Шпинев.

Отметим, что ветеран отправился на фронт в 16 лет. За героические подвиги он был награжден орденом Отечественной войны I-й и II-й степеней, медалью «За освобождение Белоруссии», «За освобождение Украины», «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 года».

Наравне со старшими в выборах принимают участие и молодые люди. В первый день голосования в избирательные участки пришли многие представители движения «Молодая Гвардия Единой России». Молодежь уверена, что выборы – это эффективный и доступный способ участия граждан в политической жизни.

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