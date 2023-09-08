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НовостиОбщество8 сентября 2023 19:19

В Ростовской области 9 сентября пройдут сельскохозяйственные ярмарки

В нескольких городах Ростовской области 9 сентября пройдут сельхозярмарки
Лейла МИРИШОВА
В нескольких городах Ростовской области 9 сентября пройдут сельхозярмарки

В нескольких городах Ростовской области 9 сентября пройдут сельхозярмарки

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области в нескольких городах пройдут сельхозярмарки. Об этом рассказали в департаменте потребительского рынка региона.

В субботу, 9 сентября, сразу в нескольких городах пройдут ярмарки выходного дня. Так, на гастрономическую акцию приглашают жителей Ростова, Волгодонска и Азова. С самого утра горожан будут ждать торговые ряды со свежими фруктами, овощами, мясом, рыбой и другими продуктами. Отметим, что приобрести свежие товары можно по приемлемым ценам.

В Ростове ярмарка пройдет на улице Туполева, 14, в Азове на улице Привокзальной, 10б, а Волгодонске — на площади Победы.

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