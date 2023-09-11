В Ростове-на-Дону потушили двухэтажное здание, выгорело 120 кв. метров

На месте происшествия задействовали 28 человек и 8 единиц техники Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня, 11 сентября, на улице Особенной в Ростове-на-Дону выгорело двухэтажное нежилое здание. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по региону.

- Вызов поступил около 12:28 на Особенную, 80. В 13:14 ликвидировали открытое горение на площади в 120 кв. метров, - прокомментировали в экстренном ведомстве.

Известно, что на месте происшествия от МЧС задействовали 28 человек и 8 единиц техники. Судя по данным сервиса «Яндекс. Карты», пожар произошел вблизи частных домов.

Напомним, ранее сообщало о возгорании трех бань в Ростовской области.

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