У ростовчан нашли 140 тысяч пачек нелегальных сигарет

В Ростове осудили друзей, которые пытались продать продукцию без маркиоровки Фото: Артем ЛЕНЦ

В донской столице перед судом предстали два приятеля. Мужчины обвинялись в том, что завезли из ДНР и ЛНР немаркированные сигареты и пытались их продать.

При этом мужчины действовали с размахом. В Ростовскую область они доставили 140 тысяч пачек сигарет общей стоимостью 27 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе региональной ФСБ.

На ростовчан завели дело по статье «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров без маркировки».

Железнодорожный районный суд признал мужчин виновными. Их приговорили к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 100 000 рублей каждому.

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