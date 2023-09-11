У ростовчан нашли 140 тысяч пачек нелегальных сигарет

В Ростове осудили друзей, которые пытались продать продукцию без маркиоровки
Фото: Артем ЛЕНЦ
В донской столице перед судом предстали два приятеля. Мужчины обвинялись в том, что завезли из ДНР и ЛНР немаркированные сигареты и пытались их продать.
При этом мужчины действовали с размахом. В Ростовскую область они доставили 140 тысяч пачек сигарет общей стоимостью 27 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе региональной ФСБ.
На ростовчан завели дело по статье «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров без маркировки».
Железнодорожный районный суд признал мужчин виновными. Их приговорили к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 100 000 рублей каждому.
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