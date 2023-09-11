В центре Ростова на аукцион выставили часть доходного дома

В администрации хотят ежемесячно получать за помещение не менее 9,5 тысяч рублей. Фото: Евгения ГУСЕВА

Департамент имущественно-земельных отношений Ростова выставил на аукцион часть доходного дома В.С. Роева, расположенного в центре города в переулке Газетном, 24. Информация об этом размещена на сайте горадминистрации.

— Помещение расположено в здании, отнесенном к выявленным объектам культурного наследия города Ростова-на-Дону – Доходный дом В.С. Роева, кон. XIX в.» (уточненное наименование – «Дом М.Г. Бабиевой, 1898 г.»), подлежащем государственной охране, — отмечается в сообщении горадминистрации.

Помещение общей площадью 23,3 кв. метра власти планируют сдавать на пять лет в аренду как минимум за 9,5 тысяч рублей. Там можно будет разместить офис или какое-то другое коммерческое помещение.

Отметим, что проведение открытого аукциона должно состояться 3 октября.

Напомним, администрация Ростова вновь выставила на продажу люксовый автомобиль Audi A8. За него власти хотят получить не менее 1,9 млн рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Он - настоящий герой!»: как дедушка первоклассницы обезоружил подростка, напавшего на школу под Ростовом

Врачи оперируют дедушку ученицы, защитившего школу под Ростовом от подростка с ножом (подробности)