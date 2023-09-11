На вечер последнего дня голосования явка в Ростовской области превысила 39 %

С 8 по 10 сентября голосовали за кандидатов в депутаты регионального парламента Фото: Дмитрий Кутепов

В Ростовской области к вечеру последнего дня голосования явка на выборах составляла 39,5 %. Соответствующую информацию указали на сайте донской избирательной комиссии.

- По состоянию на 18 часов 10 сентября явка на избирательных пунктах составила 39,5 %, - говорится в сообщении.

Уточним, по последним данным, озвученным 11 сентября общая явка по итогам всех трех дней голосования на Дону составила 42,83 %.

Напомним, с 8 по 10 сентября 2023 года в Ростовской области голосовали за депутатов Законодательного собрания региона VII созыва.

Всего избирались 225 одномандатников и 370 депутатов, которые представляли различные политические партии. В итоге места в донском парламенте займут 60 человек. По партийным и одномандатным округам лидирует партия «Единая Россия».

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