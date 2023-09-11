В Ростове одной из улиц присвоили имя Расула Гамзатова

Улице присвоили имя советского поэта Расула Гамзатова в день его столетия.

В микрорайоне Суворовском новой улице присвоили имя Расула Гамзатова. Сейчас там работает строительная техника, сообщили в донском правительстве.

Улице присвоили имя советского поэта в день его столетия. Ранее о праздновании столетия поэта указ подписал Президент России Владимир Путин. В документе отмечается, что Расул Гамзатов внес значительный вклад в отечественную культуру. Он известен такими произведениями, как «Журавли», «Мама» «Есть три заветных песни у людей».

Отметим, что новая улица будет находиться рядом с Гвоздичной и Платона Кляты. Сейчас там рабочие ведут дорожные работы.

Напомним, что в центре Ростова в переулке газетном власти выставили на аукцион часть доходного дома В.С. Роева. В месяц за помещение площадью 23,3 кв. метра они хотят получать не менее 9,5 тысяч рублей.

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