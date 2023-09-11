В центре Ростов часть домов 12 сентября останется без холодной воды

Воды не будет в границах улиц Текучева, Скрыпкина, 20-й Улицы, 17-й Улицы и переулка Доломановского. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В центре Ростова часть домов останется без холодной воды. Произойдет это во вторник, 12 сентября. Об этом горожан предупредили в телеграм-канале водоканала.

Отключение воды произойдет из-за переподключения водопровода в переулке Доломановском. Коммунальщики отметили, что технически эту задачу выполнить невозможно без перекрытия воды.

Их-за этого воды не будет в границах улиц Текучева, Скрыпкина, 20-й Улицы, 17-й Улицы и переулка Доломановского.

Напомним, в администрации Ростова отказались от строительства жилого комплекса «Орбитальная-2». Соответствующий документ подписал глава администрации города Алексей Логвиненко.

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