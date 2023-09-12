В Ростовской области провели ротацию кадров, курирующих информбезопасность

Кадровые перестановки утвердил губернатор Василий Голубев. Фото: сайт правительства Ростовской области

Следить за информационной безопасностью в органах власти Ростовской области будут заместители руководителей ведомств. Соответствующее решение утвердил губернатор Василий Голубев.

Информационную безопасность в правительстве региона будет курировать Артем Хохлов. Специалист должен в том числе «выполнять задачи по обнаружению, предупреждению и ликвидации последствий компьютерных атак».

Сейчас Артем Хохлов занимается вопросами цифрового развития, информационных технологий и связи, цифровой трансформации государственных и муниципальных услуг.

- В исполнительных органах Дона защитой от информационных угроз будут заниматься заместители руководителей. Им предстоит поддерживать и повышать уровень IT-безопасности и взаимодействовать с ФСБ. Также сотрудники будут контролировать соблюдение запрета на использование зарубежных средств защиты, - говорится на сайте правительства Ростовской области.

Напомним, ранее глава региона Василий Голубев провел ротацию кадров среди своих заместителей.

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