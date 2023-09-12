Фильм «Барби» 2023 в Ростове-на-Дону: когда выйдет в кинотеатрах, где посмотреть

Где и когда можно посмотреть фильм "Барби" в Ростове, Таганроге, Новочеркасске и Батайске Фото: Михаил ФРОЛОВ

Фильм «Барби» в кинотеатрах Ростова-на-Дону ждали еще 9 сентября, но вышел он только на этой неделе, а в некоторых кинотеатрах появится только в четверг-пятницу. Фильм режиссера Греты Гервиг о легендарной кукле и разрушении ее представлений о глянцевой жизни все ждали из-за звездного каста и исполнителей главных ролей - Марго Робби и Райана Гослинга. Еще 21 июня картина вышла в мировой прокат. Узнали, когда выйдет «Барби» в кинотеатрах Ростовской области и где посмотреть фильм.

РОСТОВ

Freetown Cinema

Кинопоказ уже идет. По будням — пять сеансов, по выходным — шесть. Цена билета начинается от 250 рублей.

Кино «Орбита»

Кукольную жизнь также уже показывают в кинотеатре. С понедельника по среду по пять сеансов в день, а с четверга по воскресенье шесть. Цена билета — от 200 рублей.

«Чарли»

«Барби» начинают показывать с четверга, 14 сентября, в кинотеатрах в Северном микрорайоне и Западном. В день — по семь сеансов. Цена билета — от 160 рублей в ТЦ «Сокол» и от 180 рублей в «Вавилоне».

БАТАЙСК

«Иллюзион»

Фильм, где ломаются пластмассовые розовые розовые грезы, уже показывают в Батайске. Количество сеансов в день — от трех до четырех. Цена билета — от 270 рублей.

ТАГАНРОГ

«Чарли Мармелад»

Первый показ назначен на четверг, 14 сентября. В этот день фильм покажут семь раз. Цена билета — от 240 рублей на утренний сеанс.

НОВОЧЕРКАССК

«Патэ»

Заглянуть в Барбиленд можно уже сегодня. В день показывают по 3-4 киносеанса розовой сказки про Барби. Цена билета начинается от 270 рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ростовчанин продает друга куклы Барби за миллион рублей

Пластиковый красавец сделан на американском заводе в 1968 году, но отлично сохранился (подробнее)