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НовостиОбщество12 сентября 2023 18:29

Громкий звук напугал жителей Ростова-на-Дону

Жителей западной части Ростова напугал громкий звук
Лейла МИРИШОВА
Жителей Ростова-на-Дону напугал громкий звук.

Жителей Ростова-на-Дону напугал громкий звук.

Фото: Лейла МИРИШОВА

Жителей Ростова-на-Дону напугал громкий звук. Об этом горожане поделились в местных группах в социальных сетях 12 сентября.

По словам ростовчан, они услышали странный звук в Западном микрорайоне. Грохот разддался около 18 часов.

Отметим, официальной информации о произошедшем пока не поступало.

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