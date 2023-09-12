Громкий звук напугал жителей Ростова-на-Дону

Жителей Ростова-на-Дону напугал громкий звук.
Фото: Лейла МИРИШОВА
Жителей Ростова-на-Дону напугал громкий звук. Об этом горожане поделились в местных группах в социальных сетях 12 сентября.
По словам ростовчан, они услышали странный звук в Западном микрорайоне. Грохот разддался около 18 часов.
Отметим, официальной информации о произошедшем пока не поступало.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Губернатор РО Василий Голубев: «Эпицентр взрыва пришелся на территорию музея»
Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал о последствиях взрыва в Таганроге 28 июля 2023 (подробнее)