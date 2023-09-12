Громкий звук напугал жителей Ростова-на-Дону

Жителей Ростова-на-Дону напугал громкий звук. Фото: Лейла МИРИШОВА

Жителей Ростова-на-Дону напугал громкий звук. Об этом горожане поделились в местных группах в социальных сетях 12 сентября.

По словам ростовчан, они услышали странный звук в Западном микрорайоне. Грохот разддался около 18 часов.

Отметим, официальной информации о произошедшем пока не поступало.

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