Фото, видео: В центре Ростова столкнулись четыре автомобиля, один перевернулся

От удара автомобиль Тойота перевернулся. Фото: Дмитрий Кутепов

В центре Ростова, на пересечении улицы Красноармейской и проспекта Ворошиловского, столкнулись четыре автомобиля, один из которых перевернулся.

О том, как все произошло, рассказала непосредственный участник ДТП Инна, водитель Хендай Солярис (имя изменено — прим. ред.).

— Мы ехали в одном ряду и я въехала в Тойоту. Он ехал впереди меня, я — сзади. Я потом ему въехала левым передом в его правый бок. Когда он переворачивался, машина столкнулась с Порше. Потом еще столкнулись с «двенадцатой» (ВАЗ 2112 — прим. ред.). Я не помню, как это произошло. Или заснула, или еще что-то. Видимо, меня уже повело вправо, если я ему боком въехала.

В аварии только у одного из водителей болит между лопатками, но от медицинской помощи он отказался. Фото: Дмитрий Кутепов

По словам собеседницы, у водителя перевернувшейся машины сильно болит между лопатками. От помощи медиков он отказался. Однако, после оформления ДТП они все же планируют поехать в больницу и проверить самочувствие. Другие участники аварии не пострадали.

Автомобили Порше и Лада получили незначительные механические повреждения.

Напомним, что днем 12 сентября в Ростове в ДТП пострадал 17-летний мотоциклист. По предварительным данным, его не пропустил автомобилист.

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