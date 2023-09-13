Ростовчанин пытался подружиться с дипломатами недружественных государств

Силовики предостерегли жителя Ростова от госизмены
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В донской столице сотрудники областной ФСБ выяснили, что ростовчанин старается установить контакты с дипломатическими учреждениями недружественных стран. В дальнейшем мужчина планировал консультировать дипломатов и всячески помогать.
- В отношении ростовчанин внесено официальное предостережение о недопустимости действий, - прокомментировали в пресс-службе донской ФСБ.
Если же мужчина не одумается, на него заведут дело за госизмену, и ростовчанин может сесть в тюрьму на срок от 12 до 20 лет.
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