Ростовчанин пытался подружиться с дипломатами недружественных государств

Силовики предостерегли жителя Ростова от госизмены Фото: Алексей БУЛАТОВ

В донской столице сотрудники областной ФСБ выяснили, что ростовчанин старается установить контакты с дипломатическими учреждениями недружественных стран. В дальнейшем мужчина планировал консультировать дипломатов и всячески помогать.

- В отношении ростовчанин внесено официальное предостережение о недопустимости действий, - прокомментировали в пресс-службе донской ФСБ.

Если же мужчина не одумается, на него заведут дело за госизмену, и ростовчанин может сесть в тюрьму на срок от 12 до 20 лет.

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