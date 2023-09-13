Ростовская область получит 4,2 млрд рублей на строительство коллектора в Ростове

Создание коллектора начнут в четвертом квартале 2023 года Фото: Евгения ГУСЕВА

Ростовской области выделят 4,2 млрд рублей казначейского кредита для строительства канализационного коллектора на улице Локомотивной в Ростове-на-Дону. Соответствующую информацию опубликовали донские власти.

Сообщается, что объем средств на возведение объекта был одобрен в президиуме правительственной комиссии по региональному развитию в России.

Финансирование должно поступить в два этапа: первый транш - 1,2 млрд рублей - собираются направить в 2023 году, второй - около 3 млрд рублей - в 2024 году.

Создание коллектора начнут в четвертом квартале 2023 года. Проект и положительное заключение Главгосэкспертизы уже имеются. Известно, что губернатор Василий Голубев утвердил детализированный перечень мероприятий.

Как поясняют донские власти, обновление системы водоотведения потребовалось в связи с выполнением масштабного инвестпроекта по застройке улицы Таганрогской. В указанном районе намерены ввести порядка 600,6 тысячи кв. метров жилья.

Напомним, ранее глава региона Василий Голубев предложил провести амнистию по долгам за капремонт.

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