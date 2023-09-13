Пассажиры будут проезжать Енакиево и Харцызск Фото: Михаил ФРОЛОВ

С 20 сентября Ростов-на-Дону и Горловку свяжет новый автобусный маршрут. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта Донецкой Народной Республики.

Речь идет о рейсах, которые будут курсировать через Енакиево и Харцызск в ежедневном режиме

Время отправления: из Горловки в 7 часов, из Енакиево в 8 часов, из Харцызска в 8:50. В донскую столицу пассажиры будут приезжать в 13:30.

Уточнять информацию по билетам уже можно в кассах автостанций, на сайте компании «Автовокзалы Донбасса» или по короткому номеру 477.

Напомним, ранее в Ростовской области внесли изменения в работу такси.

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