Под Ростовом поймали безработного браконьера с уловом на 60 тысяч рублей

У браконьера изъяли незаконный улов. Фото: УТ МВД по СКФО

В Ростовской области, в акватории Цимлянского водохранилища, полицейские на транспорте задержали 53-летнего безработного местного жителя. Мужчина занимался браконьерством – незаконно удил рыбу.

У него нашли и изъяли лодку с подвесным мотором, ставные лесковые сети длинной 120 метров, а также 159 штук плотвы и судака.

- Сумма ущерба составила более 60 тысяч рублей, - прокомментировали в пресс-службе УТ МВД по СКФО.

В отношении мужчины завели дело по статье «Незаконная добыча водных биологических ресурсов». Если вину дончанина признают, он может сесть в тюрьму на срок до двух лет.

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