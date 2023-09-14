В Ростове поймали последнего кабана из тех, что устроили переполох на улицах

Зверя собираются вернуть в естественную среду обитания Фото: Виктор ДРАЧЕВ

В Ростове-на-Дону поймали третьего дикого кабана из тех, что устроили переполох на улицах донской столицы. Об этом в соцсетях 14 сентября сообщила пресс-секретарь администрации города Мария Петрова.

- Животное должны обследовать на наличие опасных заболеваний. Если все будет в порядке, зверя вернут в естественную среду обитания. Двух других кабанов поймали накануне, - рассказала Мария Петрова.

Напомним, трех парнокопытных «беспредельщиков» заметили в Ростове 12 сентября. Животные гоняли собак, напугали детей на площадке и повредили забор в парке Островского. Известно, что один из «дебоширов» попал под машину, но сразу же поднялся и сбежал.

Ранее люди предполагали, что кабаны могли сбежать из частного подворья.

- Сотрудники управления по делам ГО и ЧС просят соблюдать осторожность. При встрече с дикими животными на территории города не подходите к ним. В таких ситуациях нужно звонить в службу «112», - напомнила ростовчанам Мария Петрова.

Накануне зоолог объяснил журналисту «КП - Ростов-на-Дону», откуда в донской столице могли появиться дикие кабаны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове-на-Дону поймали одного из кабанов, устроивших переполох на Сельмаше

Сотрудники МЧС, МВД и волонтеры отловили кабана, напугавшего жителей Ростова (подробности)