В Ростове из салона красоты украли ножницы и машинку для стрижки

Полицейские быстро вычислили злоумышленника Фото: Артем КИЛЬКИН

В донской столице, в Железнодорожном районе, сотрудник салона красоты лишился дорогих ножниц и машинки для стрижки. Мужчина сразу заподозрил, что инструменты общей стоимостью 25 тысяч рублей кто-то украл. Мастер в этот же день написал заявление в полицию. Оперативники быстро вычислили и поймали воришку.

Им оказался 38-летний горожанин, уже судимый за кражу. Оказалось, что мужчина под видом посетителя пришел в

салон красоты. Воспользовавшись занятостью мастеров, он незаметно взял с полки парикмахерские инструменты и незаметно ушел.

- Полицейские изъяли имущество и вернули владельцу. На ростовчанина завели дело по статье «Кража», - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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