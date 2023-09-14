Посол Сирии поблагодарил жителей Ростовской области за гуманитарную помощь

Гуманитарную помощь доставили в САР пострадавшим после землетрясения. Фото: Александр КОЦ

Чрезвычайный и полномочный посол Сирийской Арабской Республики доктор Башар Джаафари прислал письмо с благодарностью губернатору Ростовской области Василию Голубеву.

Посольство выразило свою признательность за вклад в сбор и доставку гуманитарной помощи для людей в Сирии, которые пострадали в результате масштабного землетрясения, произошедшего 6 февраля 2023 года.

Напомним, что из Ростовской области была отправлена гуманитарная помощь в Сирию вскоре после землетрясения. В два лагеря для пострадавших от землетрясения из донского региона передали более 17 тонн продуктов питания и предметов гигиены.

Отметим, что это не первый случай, когда Ростовская область осуществляет гуманитарную миссию в Сирии. Множество раз жителям республики была отправлена гуманитарная помощь, включая вещи, постельное белье, продукты питания и новогодние подарки для детей из девяти провинций Сирии, пострадавших в результате боевых действий. Эти материальные ресурсы распределялись среди наиболее нуждающихся регионов и учреждений в САР.

Напомним, что в храмах Ростовской области появились новые уличные контейнеры, в которых можно оставить вещи для нуждающихся. Они потом достанутся, в том числе, вынужденным переселенцам.

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