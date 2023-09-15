В Ростове-на-Дону жители Александровки увидели ежика

В Ростове жители Пролетарского района заметили ежика Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове-на-Дону жители одного из микрорайонов заметили милого ежика. Кадры зверька они опубликовали в местных группах в социальной сети. Инцидент произошел в микрорайоне Александровка Пролетарского района 14 сентября.

На кадрах видно, как зверек осматривает территорию района, а затем быстро убегает по своим делам. Милое видео быстро набрало популярность в соцсетях.

В комментариях ростовчане поделились, что видели еще двух ежиков в Западном микрорайоне.

Напомним, что накануне в Ростове заметили трех кабанов. Животные успели снести забор в парке Островского, разогнать детей на детской площадке и всполошить весь город. Всех кабанов удалось задержать правоохранителям и сотрудникам Минприроды.

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