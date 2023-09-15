Микрорайон «Новый Ростов» в донской столице сделают городом в городе

Новый микрорайон намерены сделать примером комплексного освоения территории Фото: Алексей БУЛАТОВ

Микрорайон «Новый Ростов» на территории старого аэропорта донской столицы будет городом в городе. Уже в сентябре начнется строительство детсада на 300 мест, а в марте 2024 года приступят в возведению школы на 1500 мест. Об этом губернатору Василию Голубеву рассказал застройщик.

Кроме жилых домов, офисных посещений и других объектов, в микрорайоне планируют создать 10 детских садов и 5 школ. Площадь жилой застройки составит 1,5 млн кв. метров. Всего к 2040 году в три этапа должны освоить 367,86 га. Первый квартал «Нового Ростова» назвали «Полет».

Предполагается, что жители строящегося микрорайона смогут автономно работать, жить и получать все социальные услуги, в том числе на территории благоустроят зоны отдыха, развлечений и культурного досуга.

- Примеров такого комплексного освоения территории, как в «Новом Ростове», в Ростовской области нет, - прокомментировал губернатор Василий Голубев.

Добавим, 14 сентября в «Новом Ростове» состоялась церемония закладки соборного храма Успения Пресвятой Богородицы. Высота этого сооружения составит 59,3 метра, площадь - 1000 кв. метров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове планируют отказаться от сноса аварийных домов в историческом центре

Глава администрации Ростова сравнил город с расческой без зубчиков (подробности)