В Ростовской области поймали серийного вора аккумуляторов

Ущерб от кражи аккумуляторов оценили в 140 тысяч рублей. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростовской области полицейские задержали 42-летнего жителя города Шахты, обвиняемого в краже аккумуляторов со станции сотовой связи в Новочеркасске. Об этом сообщили в главке полиции.

Как считают правоохранители, мужчина разломал замок и проник на территорию базовой подстанции сотовой связи. Там он украл четыре аккумулятора, которые потом продал, а деньги потратил.

Полицейские предполагают, что мужчина совершил аналогичную кражу и на другой подстанции сотового оператора.

Весь причиненный ущерб оценили в 140 тысяч рублей.

В отношении шахтинца возбудили уголовное дело по статье 158 УК России «Кража». Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде.

Напомним, что в Ростове задержали мужчину, которого подозревают в краже инструмента в парикмахерской — дорогих ножниц и машинки для стрижки. Ущерб оценили в 25 тысяч рублей.

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