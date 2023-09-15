Сразу три семейные пары в Ростовской области отметили золотую свадьбу

Золотыми юбилярами стали семьи из Ростова, Новошахтинска и Орловского района Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области в один день золотую свадьбу отметили сразу три семейные пары. Об этом рассказали в региональном управлении ЗАГС.

Юбилярами совместной жизни стали Владимир и Вера Текучевы из Орловского района, Павел и Елена Шикуля из Советского района Ростова-на-Дону, а также Виктор и Валентина Сизовы из Новошахтинска. Влюбленные провели вместе уже 50 лет.

- Супруги прожили удивительную жизнь, сохранив любовь и уважение к друг другу. Желаем крепкого здоровья, мира, любви и благополучия, - написали в VK работники областного ЗАГСа.

Ранее стало известно, что с начала 2023 года в регионе поженились на 5 % больше пар, чем за такой же период год назад. Только за минувшее лето на Дону зарегистрировали 9,2 тысячи браков. Самым богатым на свадьбы оказался август.

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