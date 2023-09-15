Школьница из Ростова-на-Дону после встречи с президентом прилетела на Байконур

Владимир Путин встретился с Марией Андреевой на космодроме «Восточный». Фото: телеграм-канал главы администрации Ростова-на-Дону Алексея Логвиненко

Школьница из Ростова-на-Дону Мария Андреева после встречи с президентом Владимиром Путиным прилетела на Байконур, где будет следить за запуском космического корабля «Союз МС-24». Эту информацию журналисту «КП - Ростов-на-Дону» подтвердила мама юной ростовчанки.

Известно, что для гостьи из донской столицы уже провели экскурсию с рассказом о предстоящем старте. Сам запуск состоится вечером 15 сентября, то есть сегодня.

Напомним, первая встреча Владимира Путина и Марии Андреевой состоялась 1 сентября 2023 года на открытом уроке «Разговор о важном». Тогда девочка рассказала президенту, что увлекается спутникостроением, и предложила разработать образовательные программы для школьников на предприятиях «Роскосмоса».

Вторая встреча прошла 13 сентября на космодроме «Восточный». Глава государства подарил юной исследовательнице ключ управления пуском ракеты и пригласил школьницу на Байконур.

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