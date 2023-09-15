Очереди на автобусы власти Ростова объяснили нарушением со стороны перевозчиков

Нехватку машин выявили на восьми автобусных маршрутах Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове-на-Дону недовыпуск автобусов стал причиной гигантских очередей на остановках общественного транспорта в районе Центрального рынка. После этого работу перевозчиков, в том числе одного муниципального, взяли на особый контроль, сообщают городские власти.

- Нехватку машин выявили на маршрутах № 16, 34, 34 а, 26, и 71. Это основная причина длительного ожидания на остановке «Центральный рынок» (Западный разворот). В связи с этим к перевозчикам ООО «ТрансЭкспорт» и МУП МТК «Ростовпассажиртранс» применяются меры гражданско-правовой ответственности, - информирует администрация Ростова-на-Дону.

Отметим, данные об указанных нарушениях поступили вчера, 14 сентября. На следующий день, 15 сентября, мэрия заявила о проблемах с подвижным составом еще у одного перевозчика.

- Недовыпуск зафиксировали на маршрутах № 21, 45 и 47. Люди ожидают эти автобусы длительное время, салоны переполнены. К АО «АТП №5» также применяются меры гражданско-правовой ответственности, - сообщили ростовчанам городские власти.

Напомним, проблему с количеством машин на маршрутах в донской столице до этого отмечали и в начале августа. Тогда транспорта меньше положенного было на 24 направлениях.

Добавим, в июле сити-менеджер Алексей Логвиненко сообщал, что «до конца года за счет федерального, регионального и городского бюджетов планируют закупить 42 автобуса, 20 электробусов и 6 зарядных станций на общую сумму 1,7 млрд. рублей». Общий объем инвестиций в систему пассажирских перевозок до конца года должен составит 3,5 млрд. рублей.

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