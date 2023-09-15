Полпред Президента в ЮФО провел совещание по вопросам допризывной подготовки и военно-патриотического воспитания

Владимир Устинов поручил прокуратуре проверить ДОСААФ. Фото: Дмитрий Кутепов

В пятницу, 15 сентября, в Ростове полномочный представитель Президента России в Южном федеральном округе Владимир Устинов провел совещание по вопросам совершенствования работы в сфере допризывной подготовки и военно-патриотического воспитания молодежи.

Владимир Васильевич отметил, что военно-патриотическое воспитание надо поднять на новый уровень, соответствующий вызовам настоящего времени, уйти от формализма в этом деле. Допризывную подготовку и военно-патриотическую работу он оценил как находящуюся на ненадлежащем уровне.

Так, в регионах уже год существуют координационные советы по вопросам военно-патриотического и духовно-нравственного воспитания, а также допризывной подготовке. Однако за это время они ни разу не собирались.

По словам полпреда, в Краснодарском крае и Севастополе не оказалось программ по военно-патриотическому воспитанию и допризывной подготовке молодежи, а также их финансирования. В Волгоградской области летние пятидневные военные сборы десятиклассников профинансировали за счет денег, предназначенных для летнего отдыха детей.

Главам Волгоградской области, Краснодарского края и города Севастополя Владимир Устинов поручил до конца года создать в регионах отдельные органы по делам молодежи.

— Сегодня там, где функционируют региональные комитеты и агентства по делам молодежи, отмечается эффективная реализация ведомственных программ в сфере молодежной политики, а также по допризывной подготовке и военно-патриотическому воспитанию молодежи.

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