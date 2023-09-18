В Ростовской области полицейские спасли голого мужчину с инсультом

Как оказалось, при инсульте у батайчанина были парализованы правая рука и нога. Фото: ГУ МВД по Ростовской области.

В городе Батайске Ростовской области полицейские во время дежурства спасли жизнь мужчине, который лежал голый на лестничной площадке. Как оказалось, у него произошел инсульт, сообщили в главке донской полиции.

В воскресенье вечером, 17 сентября, во время дежурства наряд патрульно-постовой службы отправили в одну из многоэтажек, где в тамбуре на шестом этаже лежал голый мужчина.

Увидев мужчину, старшие сержанты полиции Станислав Шастин и Александр Точеный поняли, что ему нужна помощь медиков — у него инсульт. Они сразу же вызвали скорую, занесли его в квартиру и начали оказывать первую помощь.

— Когда мы попали в подъезд многоквартирного домовладения, обнаружили беспомощного мужнину, лежащего на шестом этаже в тамбуре. Он рассказал, что у него произошел инсульт и были парализованы правая рука и нога, — рассказал полицейский.

Правоохранители помогли медикам отнести больного в карету скорой помощи, после чего продолжили дежурить. Потом за помощь их поблагодарили родственники мужчины.

Напомним, что в июне в Таганроге полицейские спасли 15-летнюю девушку, которая едва не упала с крыши многоэтажного дома.

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