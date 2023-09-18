Батайские заключенные обеспечат кладбища Ростова-на-Дону контейнерами для мусора

За выполненную работу заказчик выплатит 6 млн рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Батайске осужденные, отбывающие наказание в местной ИК-15, изготовят контейнерные мусорные площадки для кладбищ донской столицы. Информацию об этом опубликовали на сайте ГУФСИН России по Ростовской области.

- За выполненную работу заказчик выплатит 6 млн рублей. Благодаря этой договоренности будут трудоустроены еще 10 осужденных, - говорится в сообщении.

Известно, что о контракте заключили по после встречи заместителя начальника донского ГУФСИН Григория Явруяна и руководства МКУ «Служба городских кладбищ Ростова-на-Дону».

Напомним, ранее в Ростове-на-Дону планировали разместить лавочки и урны, сделанные заключенными.

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