Власти Ростовской области заявили об обеспеченности региона топливом

В регионе сохраняется высокий спрос на дизельное топливо. Фото: Дмитрий Кутепов

На АЗС Ростовской области есть все марки моторного топлива, сообщается на сайте донского правительства со ссылкой на данные министра промышленности и энергетики Андрея Савельева.

— В настоящее время АЗС региона работают стабильно. Отмечается периодически повышенный спрос на АЗС вдоль трассы М-4 «Дон», а также в отдельных населенных пунктах. Вопрос решается оперативно, организуется подвоз.

При этом чиновник признал высокий спрос на дизельное топливо.

— Остается высоким спрос на дизельное топливо, в связи с чем обеспеченность некоторых АЗС составляет один день, и организовывать его подвоз необходимо на постоянной основе.

Напомним, ранее власти объясняли проблемы с топливом на заправках плановым ремонтом Астраханского газоперерабатывающего завода, а также повышенным спросом из-за тех, кто едет отдыхать на море и в новые регионы России.

В августе заместитель губернатора Ростовской области Игорь Сорокин сообщал, что на некоторых заправках может не быть определенных марок топлива. Но на нефтебазах его запасов было достаточно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Сняли 11 швов, но больше переживаю о службе»: что сейчас с участником СВО, по которому открыли стрельбу под Ростовом

Участник СВО, в которого стреляли 12 раз под Ростовом, рассказал о самочувствии (подробности)