«Сняли 11 швов, но больше переживаю о службе»: что сейчас с участником СВО, по которому открыли стрельбу под Ростовом

Через день Вячеслав приходит в больницу на перевязку. Фото: из архива героя публикации

Житель Батайска Ростовской области – 28-летний Вячеслав – принимает участие в специальной военной операции. Мужчина говорит, что ему везло – там, откуда можно не вернуться живым, он ни разу не получал серьезных ранений. В беду он попал в родном Батайске, куда приехал в отпуск.

«ИМ НЕ ПОНРАВИЛОСЬ, ЧТО Я – УЧАСТНИК СВО»

В начале сентября Вячеслав гулял в городском парке со своей девушкой и другом. Дело было ближе к полуночи.

- В парке мы встретили большую компанию, человек 10-15. Они начали ко мне цепляться. Я не скрываю, что участвую в специальной военной операции. А им, видимо, этот факт не понравился.

Незнакомцы сначала пытались задеть Вячеслава словами, но вывести мужчину из себя не получилось. Тогда несколько человек набросились на него с кулаками. А затем один из них практически в упор начал стрелять в участника спецоперации.

По словам пострадавшего, стрелял незнакомец около 12 раз - все пули попали в цель.

Вячеслав с другом и невестой бросились бежать. Участник СВО пояснил, что другого выбора у них не было - силы были явно не равны.

В эту же ночь Вячеслав написал заявление в полицию и обратился за помощью к врачам. Вячеслава прооперировали, вытащив все пули. Рядом с ним постоянно были его невеста и мать.

Врачи сняли швы с ран. Фото: из архива героя публикации

«ЧЕРЕЗ ДЕНЬ ХОЖУ НА ПЕРЕВЯЗКИ»

- На днях сняли 11 швов, сейчас лечусь дома, через день хожу на перевязки. Раны до сих пор, бывает, кровоточат. Но я приноровился. Под футболку надеваю майку, чтобы одежда не пачкалась.

Несмотря на проблемы со здоровьем, сейчас все мысли Вячеслава - о службе.

- Больше переживают о службе. Еще несколько месяцев, а то и полгода придется оставаться дома. Если дело дойдет до суда, мне нужно будет присутствовать на заседаниях.

«ПРИЯТНО ВИДЕТЬ ТАКОЕ СПЛОЧЕНИЕ»

Но в страшной истории есть и хорошие моменты.

- Я увидел многих своих друзей! Многие приехали из других городов, чтобы навестить меня. Один из товарищей примчался из Челябинска. Знаю, что батайская молодежь даже вышла на дежурство в парк, чтобы не допустить там очередного ЧП. Было приятно видеть такое сплочение людей.

Напомним, как рассказали в региональном следкоме, по факту происшествия возбудили дело по статье «Покушение на убийство, совершенное из хулиганских побуждений». Подозреваемого задержали, допросили и заключили под стражу.

По словам Вячеслава, об обидчике он знает немного.

- Мужчина в разводе, есть дети, работает на рынке. На связь со мной его адвокат не выходил. Прощения у меня никто не просил.

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