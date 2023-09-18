Глава администрации Каменска-Шахтинского написал заявление об увольнении

Исполнять обязанности главы Каменска-Шахтинского назначили Евгения Дронова. Фото: Евгения ГУСЕВА

Глава администрации города Каменск-Шахтинский Ростовской области Владимир Шевченко написал заявление об увольнении по собственному желанию. Об этом «КП — Ростов-на-Дону» сообщили в местной городской Думе.

— 21 сентября планируем рассмотреть заявление на пленарном заседании городской Думы, — отметили в гордуме.

В заявлении Владимир Евгеньевич отметил, что увольняется по собственному желанию «в связи с выходом на пенсию по инвалидности».

Исполнять обязанности главы города назначили Евгения Дронова.

Напомним, что Владимир Шевченко стал главой Каменска-Шахтинского в марте 2021 года. До этого он руководил Каменским районом.

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