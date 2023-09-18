В Ростове задержали бывшего главу управления торговли

В донской столице задержали экс-начальника одного из управлений
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Ростове-на-Дону задержали экс-главу управления торговли, сообщает информационный портал 1rnd.ru со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах региона.
«Комсомольской правде – Ростов-на-Дону» в одном из районных городских судов подтвердили, что в минувшие выходные от следователей поступило ходатайство об избрании бывшему чиновнику меры пресечения.
Экс-руководителя управления торговли подозревают в том, что он причастен к деятельности ОПГ, в состав которой входили и гражданские, и полицейские.
По версии следствия, члены преступного сообщества несколько лет брали с предпринимателей взятки за общее покровительство.
Ранее уже бывший руководитель управления комментировал сообщения о том, что его может коснуться дело о полицейской ОПГ. На тот момент официальные обвинения ему не поступали.
- При взаимодействии с правоохранительными органами роли могут быть разными, от обвиняемых до свидетелей-экспертов. На сегодняшний день никаких официальных обвинений в свой адрес я не получал, - сказал он тогда «Комсомольской правде – Ростов-на-Дону».
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