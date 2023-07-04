Экс-глава Ленинского района Тихонов прокомментировал сообщения о том, что его может коснуться дело о полицейской ОПГ

Участники ОПГ могли оказывать давление не только на бизнесменов, но и на чиновников Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Экс-глава администрации Ленинского района Константин Тихонов прокомментировал сообщения о том, его якобы может коснуться дело о полицейской ОПГ. Он сообщил «КП - Ростов-на-Дону», что официальные обвинения по делу ему на сегодняшний день не поступали.

- При взаимодействии с правоохранительными органами роли могут быть разными, от обвиняемых до свидетелей-экспертов. На сегодняшний день никаких официальных обвинений в свой адрес я не получал, - подчеркнул Константин Тихонов.

По словам бывшего районного главы, на протяжении всей своей работы по служебной обязанности он постоянно взаимодействовал с полицией: предоставлялись отчеты на любые запросы, велась борьба с незаконными ларьками.

- На протяжении всего времени работа шла в тесном взаимодействии с правоохранительными органами. Результатом деятельности в управлении торговли стало большое количество протоколов за незаконные торговые павильоны. В период работы в администрации Ленинского района взаимодействие было обусловлено вверенной территорией. Результаты были видны на улицах, например, на Семашко и Станиславского стало меньше нелегальных точек. Предоставляли все запросы по незаконной торговле, - прокомментировал Константин Тихонов.

Ранее региональные СМИ сообщили, что сотрудники полиции якобы могут начать проверку в отношении экс-чиновника.

Напомним, весной 2023 года официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила о возбуждении дел в отношении некоторых представителей полиции и гражданских лиц.

Предварительно, задержанные занимались поборами среди бизнесменов, имевших торговые площади. Взятки от 3 до 50 тысяч рублей требовали за покровительство и защиту в случае нарушений.

Позже сообщалось, что предполагаемые участники «полицейской ОПГ» могли оказывать давление не только на бизнесменов, но и на чиновников.

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