На трассе в Ростовской области столкнулись автомобиль «скорой помощи» и грузовик

На трассе «Ростов-Ставрополь» автомобиль «скорой помощи» опал в ДТП Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области в аварии столкнулись автомобиль «скорой помощи» и грузовик. Об этом сообщили в УГИБДД по Ростовской области. Авария произошла 18 сентября на трассе Ростов-Ставрополь.

По предварительной информации, водитель грузовика «МАН» выезжал со второстепенной полосы. Фура не уступила дорогу движущейся «скорой помощи». В результате, транспортные средства столкнулись. Отметим, что автомобиль двигался с включенными маяками и спецсигналами по встречной полосе, чтобы доставить пациента с обширным инфарктом.

В ДТП пострадали пациент, водитель «скорой» и фельдшер. Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.

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